Deinze begint met inrichting vaccinatiecentrum in evenementenzaal Brielpoort

In het vaccinatiecentrum in de Brielpoort in Deinze zullen de inwoners uit Deinze en buurgemeente Zulte zich kunnen laten vaccineren tegen corona. Het gaat in totaal om ongeveer 45.000 mensen. Er komt heel wat bij kijken om in de Brielpoort een vaccinatiecentrum in te richten, zegt burgemeester Jan Vermeulen. "We gaan de zaal eerst nog eens grondig schoonmaken. We moeten kijken of de frigo's aangepast moeten worden. We moeten dan een aantal kabinetten inrichten waar mensen hun vaccin kunnen krijgen. We moeten ook de uitnodigingen op tijd versturen. En we hebben voldoende mensen nodig om de inentingen te geven. Dat zal ook nog een grote uitdaging worden, want we moeten ook genoeg mensen hebben zodat we ook in het weekend en 's avonds mensen kunnen vaccineren."

Tegen 15 februari wil Deinze het vaccinatiecentrum in de Brielpoort klaar hebben.