Derde Amerikaanse minister neemt ontslag uit regering Trump

In een brief aan het personeel van het ministerie zegt Wolf dat hij zijn ontslag betreurt en dat het zijn bedoeling was om aan te blijven tot het einde van de ambtstermijn. Maar recente evenementen hebben de beslissing nodig gemaakt, klinkt het.

Wolf, sinds november 2019 in functie, uitte vorige week kritiek op de "tragische" bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump. In zijn brief maakt hij daar geen melding van. Het is dus niet duidelijk of dat de hoofdreden is van zijn vertrek.

Hij is wel de derde minister die opstapt, sinds de gewelddadige bestorming van het Capitool. Ook minister van Onderwijs Betsy De Vos en Transportminister Elaine Chao zijn al weg. Zij lieten wel duidelijk weten dat ze dit deden uit protest tegen de bestorming van het Capitool.

Het vertrek van Wolf komt er op een moment dat er nieuwe bezorgdheid is over mogelijk geweld in aanloop naar de eedaflegging van de verkozen president Joe Biden, die op 20 januari in de Amerikaanse hoofdstad doorgaat.