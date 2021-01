Duitse deelstaat Beieren verplicht professionele FFP2-maskers op openbaar vervoer en in winkels

Ook bondskanselier Angela Merkel waarschuwt daarvoor. "Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen, zei ze volgens het blad Bild tegen partijgenoten. Merkel verwacht dat de lockdown in Duitsland nog tot begin april wordt verlengd. "We staan voor nog zeker acht tot tien weken van harde maatregelen.''