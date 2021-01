Een derde van de Belgen is van buitenlandse afkomst of heeft buitenlandse nationaliteit

Begin dit jaar was 67,9 procent van iedereen die in België woonde "Belg met een Belgische achtergrond" - de omschrijving is afkomstig van Statbel. Anders gezegd: die mensen én hun beide ouders hadden bij hun inschrijving in het bevolkingsregister de Belgische nationaliteit.



Dat wil ook zeggen dat ongeveer een derde dat niet had of heeft. 12,4 procent van al wie in België woont, heeft een buitenlandse nationaliteit en 19,7 procent is Belg met een buitenlandse achtergrond.



Dat laatste betekent dat van één of beide ouders de Belgische nationaliteit niet de "eerst geregistreerde" is, zoals Statbel het omschrijft. Of van henzelf natuurlijk. Die mensen kunnen nu wel Belg zijn, ze waren dat niet toen ze zich voor het eerst in het bevolkingsregister inschreven.