Geen Autosalon, maar hoe zit het hier met de elektrische auto en kan het zeer succesvolle 'Noorse model' naar ons komen?

Misschien zal het in de eerste plaats vooral komen van het segment van de bedrijfswagens, denkt VRT-mobiliteitsexpert Hajo Beeckman. In dat segment bedroeg het aandeel elektrische wagens vorig jaar al 5,3 procent: "Typisch aan de markt in België is dat de elektrische innovatie van de salariswagens komt, daar willen bedrijven in investeren omdat het fiscaal interessant is."

Bovendien heeft de federale overheid de belastingen op klassieke salariswagens aangepast, waarbij auto's met een lage uitstoot meer in het voordeel zullen zijn. En de federale Vivaldi-coalitie met de groenen wil vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens.

"Er zijn momenteel méér dan 500.000 salariswagens in België, en daar wordt véél meer mee gereden dan met wagens die mensen zelf kopen, onder meer omdat ze niet zelf moeten betalen voor brandstof en andere kosten. Vraag is: vandaag vinden veel salariswagens na 1 of meerdere jaren de weg naar de tweedehandsmarkt. Zal dat ook zo zijn bij de EV’s? Dat weten we nog niet", legt Beeckman uit.