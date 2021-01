Fietskluizen in Huizingen, Beersel en Lot: "Zo veel mogelijk mensen met de wagen van de weg halen"

De fietskluizen staan vooral in de stationsbuurten en daar is een goede reden voor: "We plaatsen die kluizen aan stations omdat we hopen dat mensen meer zullen gemotiveerd zijn om zich met hun fiets te verplaatsen naar het station, waar ze dan de trein of de bus kunnen nemen", besluit Vanhaverbeke. De huurprijs voor één jaar bedraagt 90 euro. Voor wie in de loop van een kalenderjaar een gebruiksovereenkomst aangaat komt het op 8 euro per maand.