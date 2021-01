Fitnesszaak uit Stekene mag toch geen buitensport organiseren in tenten: “Kan niet als outdoor sport beschouwd worden”

Henk Sariman van AnytimeFitness hoorde eind december van klanten dat ze zich nog moeilijk konden motiveren, dus probeerde hij een oplossing te bedenken: “Ik weet wat er niet kan en als ondernemer zoek je dan wat er wel nog kan. Dat is waarom we dit initiatief hebben gestart, om een aangename omgeving te creëren, zodat mensen op een veilige en verantwoorde manier kunnen sporten en werken aan hun vitaliteit.”

“De regel is dat outdoor sportactiviteiten met maximum vier personen en met anderhalve meter afstand is toegestaan. Er is per klant ongeveer achttien vierkante meter ruimte gecreëerd in open tenten met goede ventilatie en alle veiligheidsmaatregelen zoals gels voor de handen, enzovoort. Het is nu de tweede week dat we dit doen en het is heel goed ontvangen”, zegt Henk Sariman.