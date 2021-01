Flanders Expo bereidt zich voor op omvorming tot vaccinatiecentrum: “We zullen 1.000 parkeerplaatsen aanbieden”

Momenteel wordt Flanders Expo gebruikt als locatie waar duizenden studenten van Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Arteveldehogeschool hun examens afleggen. Vanaf 29 januari, als de examens achter de rug zijn, starten de voorbereidingen voor het vaccinatiecentrum.

De bedoeling is dat de hal gescheiden wordt in drie zones. “In het eerste compartiment kunnen mensen zich kenbaar maken en een aantal korte vragen beantwoorden”, zegt Dirk Van Roy van Flanders Expo. In de tweede zone is het de bedoeling dat twaalf vaccinatielijnen, in alle privacy, tegelijk elk 20 mensen per uur kunnen vaccineren. “Die twaalf lijnen kunnen uitgebreid worden naar zestien lijnen, maar dat is enerzijds afhankelijk van hoe snel de vaccins toegeleverd worden en anderzijds van hoeveel personeel er is om de vaccins te zetten”, geeft Van Roy mee.