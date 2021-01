Gent is verbouwereerd dat het de terugkerende reizigers niet kan controleren

Gent heeft ervoor gekozen om mensen persoonlijk op te bellen. Dat gebeurt nu al bij lokale besmettingen. De stad belt iedereen op die besmet is en geeft uitleg over wat er mag, wat er kan en ook wat er niet mag.

Volgens burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) werkt dat systeem van informeren en sensibilseren goed. “ De politie wordt er pas bijgeroepen als de inwoners hardnekkig blijven weigeren zich aan quarantaine regels te houden. Dat is tot nu twee keer gebeurd. We willen dat systeem ook toepassen bij de terugkerende reizigers, maar daar botsen we op een njet van de hogere overheid en we krijgen de telefoonnumers niet.”