Gevangene ontsnapt in centrum Dendermonde: "Hij draagt een beige trui en handboeien"

In Dendermonde is rond 12 uur vanmiddag een gevangene ontsnapt. "De man moest voorkomen bij de onderzoeksrechter", zegt korpschef Patrick Feys. "Hij is ontsnapt van aan het justitiegebouw in het centrum van de stad." De man is vooraan aan de handen geboeid en draagt een beige trui. De politie zoekt de man met speurhonden en via camerabewaking.