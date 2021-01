Gewapende overvaller bedreigt en knevelt medewerkers Houthalense apotheek: "De klap voor personeel is groot"

Maandagavond wandelde de dader om tien voor zeven de apotheek binnen, net voor sluitingstijd. "Ik was toen boven, in het woongedeelte, maar ik had meteen door dat er iets mis was", vertelt een aangeslagen eigenares Patrizzia Fraccascia. "Mijn twee medewerksters waren nog in de zaak. Voor ik alles goed en wel door had, was het al gebeurd." De apotheek deelde maandagavond zelf foto's van de dader en de overval, die ze van hun eigen camerabeelden hadden gehaald. Op een van de beelden is te zien hoe de dader met getrokken pistool de zaak binnenwandelt, op een andere foto zie je hoe twee vrouwen vastgebonden op de grond liggen.

