Is de bestorming van het Amerikaanse Capitool een voorbode van wat Brazilië volgend jaar te wachten staat?

In de Spaanse krant La Vanguardia noemt Pedro Silva Barros, voormalig Braziliaans voorzitter van UNASUR (Unie van Zuid-Amerikaanse Naties), de gebeurtenissen in Washington "slechts een voorproefje van de dreiging in Brazilië, omdat de achterban van Bolsonaro groter is dan die van Trump en omdat Bolsonaro breed gesteund wordt in politie- en paramilitaire kringen."

Zelfde verhaal in O Globo, één van Braziliës meest toonaangevende kranten: "Het Amerikaanse scenario is exact wat Bolsonaro van plan is. Precies daarom is hij zijn aanhangers al van bij zijn verkiezing in 2018 samenzweringstheorieën aan het inlepelen over de onbetrouwbaarheid van onze stemcomputers. Bolsonaro misprijst de democratie, bewapent zijn achterban en stimuleert hen om in opstand te komen. Bolsonaro bereidt zich voor en repeteert voor onze ogen."