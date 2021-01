Kan Donald Trump nog terugkeren als president in de toekomst?

Ja, maar slechts een keer. De Democraat Grover Cleveland werd president in 1885, maar verloor de daarop volgende verkiezingen van de Republikein Benjamin Harrison. Cleveland zocht en kreeg revanche toen hij Harrison vier jaar later versloeg in de verkiezingen en tussen 1893 en 1897 opnieuw in het Witte Huis kon wonen. Cleveland was dus zowel de 22e als de 24e president van de VS, meteen de reden waarom er meer presidenten zijn dan personen die die functie hebben uitgeoefend.

Cleveland ging om nog een andere reden de geschiedenis is: in 1886 trouwde hij als eerste president in het Witte Huis met de bijna dertig jaar jongere Frances Folsom, die de annalen instapte als "de jongste en de mooiste first lady ooit", al is dat laatste natuurlijk subjectief. (Lees verder onder de foto).