Kenneth Roth (Human Rights Watch): “Dit is Trump, iemand die in een fictieve wereld leeft waarin hij zelf in het centrum staat”

Wie de explosieve situatie in de Verenigde Staten beroepshalve met grote aandacht volgt, is Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch. Vanuit zijn woonplaats Genève volgde hij vorige week met groeiende verbazing de gebeurtenissen in Washington. Onze reporter Jan Balliauw sprak met hem over de rellen in Washington, de rol van president Donald Trump daarin, de Amerikaanse democratie en de macht van sociale mediabedrijven. Hij heeft ook goede raad voor de verkozen Democratische president Joe Biden. Volgens Roth mag hij niet betrokken raken bij een eventuele vervolging van Trump: “Laat de professionele aanklagers hun werk doen, laat er gerechtigheid komen zonder politieke inmenging”.