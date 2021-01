Kevin Vandenbergh van vierdeprovincialer Ramsel: "Stopzetten competities in amateurvoetbal zou logisch zijn"

"Wij hebben met Ramsel maar vijf wedstrijden gespeeld en stonden aan kop in onze reeks. Ik zat al aan acht doelpunten maar die zullen voor niets zijn", zucht Vandenbergh. "Je kan namelijk pas tot kampioen gekroond worden op basis van de helft van de wedstrijden in de competitie. Ik denk dan ook dat Voetbal Vlaanderen alles voor dit seizoen zal schrappen en dat we volgend jaar van nul herbeginnen. Dat is uiteraard jammer want er zat muziek in deze spelersgroep. Ik ben bewust naar deze club getrokken om met mijn vrienden te voetballen. Maar de gezondheid voorop. Als je naar de coronacijfers kijkt moet je realistisch zijn. Het stopzetten van het amateurvoetbal is de enige juiste beslissing", besluit Vandenbergh.

Het overleg over het lot van het amateurvoetbal start rond de middag.