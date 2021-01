Kortrijk Xpo wordt vaccinatiecentrum

De eerste locatie van een vaccinatiecentrum in onze provincie is officieel bekend. Inwoners van Kortrijk en omstreken zullen zich kunnen laten vaccineren in Kortrijk Xpo. Burgemeester Ruth Vandenberghe: "Het beurs- en evenementencomplex ligt vlakbij AZ Groeninge. Dat is een voordeel om de vaccins te laten overkomen van het ziekenhuis. Kortrijk Xpo heeft nog voordelen: het is groot met veel parkeerruimte en vlot bereikbaar, ook met het openbaar vervoer."



Inwoners van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke zullen er zich kunnen laten inenten tegen het coronavirus. Maar Kortrijk Xpo is groot genoeg om ook nog bewoners van andere gemeenten in de regio te bedienen. Daarover overlegt burgemeester Vandenberghe nog met de Vlaamse overheid.