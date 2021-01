Kringwinkels zamelden hele hoop slaapzakken, matjes en rugzakken in voor daklozen

In december deden de kringwinkels een oproep om zoveel mogelijk slaapzakken, rugzakken en matjes binnen te brengen. "Er werken veel mensen bij ons die vroeger ook op straat leefden. Zij weten beter dan wie dan ook hoe belangrijk het is om warm te kunnen blijven tijdens deze koude periode. Daarom doen we nu al 4 jaar deze oproep", vertelt Louise Vrints van De Kringwinkel.



Door de coronacrisis vreesden de kringwinkels dat de actie niet zou kunnen doorgaan, maar toch was de inzameling een succes. "Onze klanten hebben een 100-tal slaapzaken, 50 matjes en zo'n 50 rugzakken binnengebracht. Die zijn intussen uitgedeeld aan de daklozen door de Centra Algemeen Welzijnswerk.