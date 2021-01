Kunstenaar maakt coronaversie van meesterwerk "Het laatste avondmaal" van Leonardo da Vinci

Bert Dries wilde zich tijdens de eerste lockdown zinvol bezighouden en zo is hij op het idee gekomen om een kunstwerk te maken gebaseerd op "Het laatste avondmaal". Dat is een meesterwerk van Leonardo da Vinci uit de 15e eeuw waar Christus op de avond voor zijn dood samenkomt met zijn apostelen.

Dries stak iedereen in een beschermend oranje pak. “Ik heb de originele compositie overgenomen maar ik heb iedereen een masker opgezet en omdat het over eten gaat, eten ze nu junkfood. Het eten heeft ook allemaal een referentie naar het religieuze. Wat dacht je van “Mozes Pizza Place” of een melkkarton “Mary’s Dairy” met een afbeelding hoe Jezus borstvoeding krijgt?"

