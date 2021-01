Lennard Corne (10) uit Wevelgem speelt kleinzoon van Gene Bervoets in nieuw seizoen "Beau Séjour"

Lennard speelt in "Beau Séjour" de rol van Jasper Greeve. Hij is de kleinzoon van Maurice Teirlinck, een gewezen marinecommanant (rol van Gene Bervoets). Jasper heeft zijn opa nooit gekend. Volgens zijn mama is zijn grootvader op zee gestorven bij een ongeval met zijn zeilschip "Beau Séjour". Op een dag spoelt het lichaam van Maurice aan op het strand. Alleen merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Even later verneemt hij dat hij dood is door zelfmoord. En toch dwaalt hij nog rond als een soort levende dode! Maar waarom? Maurice gaat op onderzoek. Zo leert hij zijn kleinzoon Jasper (7) kennen – die hem wél kan zien.

(Lees voort onder foto)