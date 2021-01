Libanon gaat -zo goed als letterlijk- in lockdown: mensen mogen 24 op 24 uur het huis niet uit 

Het leidt opnieuw tot veel woede jegens de politieke elite, die al zwaar onder vuur lag in het noodlijdende Libanon. De regering wordt verweten dat ze zwalpt tussen te soepele en te forse maatregelen.

In de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar werden de regels nog versoepeld, in de hoop dat de vele Libanezen die in het buitenland wonen naar huis zouden komen, en de lokale economie zo wat zuurstof zou krijgen. Bars en nachtclubs mochten weer opengaan.

Sindsdien is het aantal coronabesmettingen fors gestegen. De laatste dagen werden er 6.000 per dag geregistreerd, maar in werkelijkheid zijn het er wellicht nog veel meer.