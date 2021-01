Limburghal in Genk en Expodroom in Bree worden vaccinatiecentra

In 6 van de 8 eerstelijnszones is al duidelijk in welke gemeenten de vaccinatiecentra zullen komen. Gouverneur Jos Lantmeeters: "Morgen is er overleg tussen het agentschap Zorg en Gezondheid en de eerstelijnszones en ik denk dat dan ten laatste donderdag duidelijk zal zijn waar in Limburg de vaccinaties zullen doorgaan."

Drie precieze locaties zijn dus nu al bekend in Limburg: naast de Limburghal in Genk en de Expodroom in Bree, is dat ook nog sporthal De Borg in Neeroeteren.