Alpentop van 3.000 meter staat op barsten, geologen "luisteren" om te achterhalen wanneer het zal gebeuren

De Hochvogel is een piek van 2.592 meter in de Algäuer Alpen op de grens van Tirol in Oostenrijk en de Duitse deelstaat Beieren. In de top van de berg zit een kloof van 30 meter lang en 5 meter breed die dwars door de top loopt. Aan de zijkant is te zien dat de barst helemaal doorloopt tot de onderkant van de top, wat wil zeggen dat een stuk steenmassa op de top instabiel is en in de loop van de jaren zou kunnen loskomen en naar beneden zou kunnen storten in het Hornbachtal in Oostenrijk, zo zei Van Noten.

Langs de Duitse kant van de Hochvogel liggen een aantal dorpen, de Oostenrijkse kant is minder bevolkt, maar, zo zei Van Noten, we spreken hier wel over een massa van ongeveer 260.000 kubieke meter. Dat komt overeen met ongeveer 1.000 olympische zwembaden vol gesteente die zouden kunnen loskomen, een gigantische massa die naar beneden zou kunnen vallen.

Gelukkig is de Oostenrijkse kant het instabiele deel van de top. Daar liggen dus geen dorpen die geëvacueerd zouden moeten worden, maar wel zijn er wandelpaden in de vallei. Die is uit voorzorg sinds 2014 afgesloten omdat men toen al zag dat de top instabiel was. Toch zou men graag kunnen voorspellen wanneer het instabiele deel van de top zou neerstorten om een duidelijke waarschuwing te kunnen geven.

In de barst heeft men meetstangen met veren aangebracht die nauwkeurig de snelheid meten waarmee de bergtop zich aan het openen is. De barst wordt nu 5 millimeter per maand breder. Dat kan misschien weinig lijken maar het is toch aanzienlijk, als je ziet dat de barst op het einde van de 19e eeuw ontstaan is en nu 5 meter breed is, zei Van Noten .