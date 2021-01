Mensen met een naaldenfobie zien af: “Ik probeer het nieuws over de vaccinaties continu te vermijden, maar dat is nu erg moeilijk”

Toch wil Houzet zich laten vaccineren. “Ik ben jong en zal waarschijnlijk een van de laatsten zijn. Ik wil me daar nu nog niet te veel zorgen over maken. Maar het lijkt er nu op dat ik het niet kan laten doen bij mijn huisarts. Dan zie ik het al veel minder goed zitten. Als ik beelden zie van die vaccinatiecentra krijg ik schrik en begin ik toch te twijfelen. Mijn huisdokter geeft me meer vertrouwen dan een vreemde die me een spuitje geeft. Ook de wachtrij schrikt me af. Ik moet dan de hele tijd kijken naar al die mensen die gevaccineerd worden. Ik hoop dus stilaan op groepsimmuniteit of dat ik na verloop van tijd genoeg zal hebben aan maar 1 injectie, in plaats van 2.”