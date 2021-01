Merchtemse onthaalmoeders wanhopig op zoek naar nieuwe locatie: "Anders 23 kindjes op straat"

Cirke, haar zus en tante zijn de wanhoop nabij. "We schuimen dagelijks alle immo-sites af. Maar als we echt niets vinden, dan staan we in april op straat. Er is al zo weinig kinderopvang. Ze kunnen de 23 kindjes nergens anders plaatsen dan bij ons. Wij hebben geen inkomen meer, maar de kindjes en ouders geen opvang."

En dus doen de drie onthaalmoeders een dringende oproep naar een gepast huis of pand. "Het liefst willen we in de buurt van Peizegem blijven. De rest van Merchtem kan ook en zelfs Londerzeel. Veel verder gaat niet omdat de ouders ook nog tot bij ons moeten geraken." Wie de onthaalmoeders en kindjes wil helpen, kan bellen op het nummer 0498/47 25 86.