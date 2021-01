MIVB lanceert een nieuw "coronaticket": een flexibeler alternatief voor openbaar vervoer in Brussel

Officieel heet het nieuwe ticket het “ticket 100 ritten”. Maar de formule heeft nu al de informele term "coronaticket" gekregen. Het is vanaf 1 februari te koop aan alle go-automaten van de MIVB. Je kunt het ticket opladen op je MOBIB kaart.

Het is een ticket van 100 ritten, het kost 135 euro en het blijft 90 dagen geldig. Het is dus een pak voordeliger dan voor elke rit een apart ticket te kopen. In tegenstelling tot het klassieke abonnement is het "ticket 100 ritten" niet persoonsgebonden. Je kan het bijvoorbeeld doorgeven binnen je gezin.

Flexibeler en goedkoper, een antwoord op het veranderende gedrag door corona

An Van hamme, woordvoerder bij MIVB, vertelt dat de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij met het ticket vooral tegemoet wil komen aan de grote vraag voor meer flexibiliteit. Zeker sinds de uitbraak van het coronavirus is daar vraag naar. "We zochten al langer naar een flexibel alternatief voor het klassieke abonnement maar corona heeft het wel versneld. We merken dat de verkoop van het klassieke maandabonnement nu met 36% gedaald is door de coronacrisis. Dit nieuwe abonnement biedt een flexibel antwoord en is bovendien goedkoper.”



Door de coronacrisis is het gedrag van de mensen grondig veranderd: meer telewerk, meer studenten die online les volgen. De MIVB moest dus wel een antwoord bieden op de veranderende situatie.

Blijvende verschuiving in mobiliteit

Los van de coronacrisis zijn er ook verschuivingen in de mobiliteit waardoor mensen meer flexibiliteit nodig hebben. Veel mensen kiezen sneller voor de fiets als het mooi weer is maar willen ook geregeld gebruik maken van het openbaar vervoer.

Met dit soort flexibel vervoersticket kan de MIVB de multimobiliteit stimuleren. De klassieke patronen waarbij mensen consequent de auto nemen of het openbaar vervoer of de fiets komt meer en meer onder druk te staan. "Mensen willen kunnen wisselen en dus willen wij op die vraag inspelen. Met dit ticket kun je veel makkelijker switchen en combineren. n dat is zeker ook goed voor de leefbaarheid van de stad. De MIVB wil ook meewerken aan het verhaal dat meer mensen de auto aan de kant laten en kiezen voor openbaar vervoer of fiets," aldus Van hamme.

Daarom zal het “coronaticket” ook na de coronacrisis blijven bestaan. Het “ticket 100 ritten” is te gebruiken in de zone Brussel, op alle trams, metro's en bussen van de MIVB, dus niet op bussen van De Lijn of TEC of bij NMBS.