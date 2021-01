Moet de laatste C-130 een plaats krijgen in Melsbroek in Vlaanderen of in Beauvechain in Wallonië?

Er is discussie over waar de laatste C-130, het grote legervliegtuig, als museumstuk een plaats moet krijgen. De oude types van het C-130 legervliegtuig worden vervangen en nu is de vraag of het laatste exemplaar in Melsbroek in Vlaanderen of Beauvechain (Bevekom) in Wallonië mag staan. Het lijkt een communautaire kwestie, ook Theo Francken van N-VA moeit zich nu in de discussie.