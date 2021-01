"Schaamtevol hoofdstuk": Ierland in rep en roer na rapport over wantoestanden in tehuizen voor ongehuwde moeders 

De commissie startte een aantal jaren geleden met de doorlichting nadat 800 babylijkjes gevonden werden in een grote, septische put van een katholiek klooster in Tuam, niet ver van Gallway. De lijkjes werden er gedumpt tussen 1925 en 1961. Er gonsden in Ierland al langer geruchten over de erbarmelijke leefomstandigheden voor moeders en kinderen, die in dergelijke tehuizen verbleven. In het streng katholieke Ierland was ongehuwd zwanger raken een grote schande. Meisjes en vrouwen die toch in verwachting waren, werden verbannen naar "homes", of opvangtehuizen, vaak gerund door katholieke zusters.