Nederland verlengt lockdown tot 9 februari en overweegt avondklok: "We kunnen niet anders"

Het maatschappelijk en politiek draagvlak om een avondklok in te voeren is in Nederland niet groot. De avondklok wordt er nog meer dan in andere landen geassociëerd met de Tweede Wereldoorlog. Rutte verwees in zijn toespraak naar de voordelen van een avondklok tijdens deze gezondheidscrisis. De avondklok is niet alleen een efficiënte methode om groepjes (vooral jongeren) uit het straatbeeld te houden. Ook heeft het systeem als voordeel (toch tijdens een gezondheidscrisis) dat mensen minder bij elkaar op bezoek gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat één op de drie Nederlanders die de voorbije weken positief testten besmet werd tijdens een bezoek aan familie of vrienden.