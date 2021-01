Nieuw crematorium in Oostende gaat open in maart

Normaal gezien moest het crematorium al een jaar draaien, maar daar stak corona een stokje voor. Ook de omgevingsvergunning zorgde voor heel wat discussies in Oostende. Zo werden de plannen om rond het nieuwe crematorium een park aan te leggen geschrapt. In de plaats werden er extra bomen aangeplant.

"Het nieuwe crematorium heeft 8 miljoen euro gekost", zegt directeur Johan Seynaeve: "Het is een prachtig gebouw, zeer mooie architectuur. Vanaf maart gaan we technisch cremeren. Dat betekent zonder publiek. Daarna, in april en mei, gaan we de aula's in gebruik nemen."

Er zullen 2 aula's zijn, één voor 250 en één voor 150 mensen. Onze provincie telt nu 3 crematoria: Oostende, Brugge en Kortrijk.