Onderzoekers KU Leuven ontdekken mechanisme dat prikkelbaredarmsyndroom veroorzaakt

De onderzoekers konden vervolgens de verschillende stappen in de immuunrespons achterhalen die de opname van ovalbumine met de activering van de mestcellen verbond. Opmerkelijk was dat deze immuunrespons alleen optrad in het deel van de darm dat eerder geïnfecteerd was door de verstorende bacterie. Meer algemene symptomen van een voedselallergie werden niet veroorzaakt door de ovalbumine.

Professor Boeckxstaens denkt dat dit zou kunnen wijzen op een spectrum van voedselgerelateerde immuunziekten. "Aan de ene kant van het spectrum is de immuunrespons op een voedselantigeen zeer lokaal, zoals bij PDS. Aan de andere kant van het spectrum ligt de voedselallergie: een veralgemeende aandoening van ernstige mestcelactivatie met een impact op de ademhaling, de bloeddruk, enzovoort."

De onderzoekers keken vervolgens of mensen met PDS op dezelfde manier reageerden. Ze injecteerden voedselantigenen geassocieerd met PDS (gluten, tarwe, soja en koemelk) in de darmwand van twaalf PDS-patiënten. Bij de patiënten traden gelokaliseerde immuunreacties op die vergelijkbaar waren met die van de muizen. Bij gezonde vrijwilligers werd geen reactie gezien.

In combinatie met de eerdere klinische studie die een verbetering liet zien tijdens de behandeling van PDS-patiënten met antihistaminica - middelen die allergische reacties onderdrukken door de werking van histamine te blokkeren - zijn de resultaten significant. "Dit is verder bewijs dat het mechanisme dat we hebben ontrafeld klinische relevantie heeft", zegt professor Boeckxstaens. Door het relatief kleine aantal mensen dat deelnam aan de studie moeten de resultaten wel verder onderzocht worden.

Een groter klinisch onderzoek naar de behandeling met antihistaminica is momenteel aan de gang. "Dat we nu het mechanisme kennen dat leidt tot mestcelactivatie, is cruciaal. Het zal leiden tot nieuwe therapieën voor deze patiënten," gaat Boeckxstaens verder. "Mestcellen laten veel meer verbindingen en mediatoren vrij dan alleen histamine, dus als je de activering van deze cellen kunt blokkeren, denk ik dat je een veel efficiëntere behandeling zult hebben."

De studie van de onderzoekers van de KU Leuven, in samenwerking met onderzoekers van de universiteiten van Gent en Hasselt en van instellingen in Duitsland, Nederland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de KU Leuven.