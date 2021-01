Onszelf vaccineren? "Er komt meer kijken bij vaccineren dan enkel spuitje zetten"

"Kunnen we onszelf niet vaccineren? Diabetici zetten zichzelf toch ook spuitjes?" en "Waarom worden er geen snelcursussen vaccineren georganiseerd?" Het zijn maar een aantal van de bedenkingen die gemaakt worden bij het tekort aan verpleegkundigen die vaccinaties kunnen toedienen.

De KU Leuven roept gepensioneerd verplegend personeel op om het tekort aan verpleegkundigen die kunnen vaccineren op te vangen. Maar een snelcursus vaccineren is volgens Karen Vansteenkiste, opleidingshoofd Verpleegkunde aan de UCLL, geen goed idee. "De vaardigheid op zich inoefenen is niet zo moeilijk. Maar er komt meer bij kijken dan enkel de spuit zetten", vertelt Vansteenkiste in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Je moet ook theoretische kennis hebben: waarop letten voor het zetten van de injectie en waarop erna. Je moet ook eerste zorg kunnen toedienen. De procedure kennen van het zetten van een spuit is niet genoeg."

Ook volgens de wet mag niet iedereen zomaar een vaccin zetten, zelfs al weet die persoon hoe dat moet. "Volgens de wet mag een medicamenteuze handeling zoals het toedienen van een vaccin enkel gebeuren door een verpleegkundige of een arts. Jan met de pet mag dit dus niet doen. Studenten Verpleegkunde mogen hiervoor wel ingeschakeld worden. Zij mogen en kunnen in principe een vaccin toedienen, maar enkel onder supervisie van een arts of een gediplomeerde verpleegkundige."