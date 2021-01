Ontbossingsrapport WWF: "Bosgebieden 14 keer zo groot als België verdwenen in 13 jaar tijd"

De plaatsen waar ontbossing het snelst plaatsvindt zijn de Amazone in Brazilië en Bolivia, de eilanden Sumatra en Borneo in Indonesië, en verder in Madagaskar, Maleisië en Oost-Australië.

Commerciële landbouw is de belangrijkste oorzaak van ontbossing over de hele wereld. Beboste gebieden worden gekapt om ruimte te creëren voor vee en om gewassen te verbouwen. Andere belangrijke factoren zijn de bouw van wegen, mijnbouwactiviteiten en landspeculatie. Dat leidt tot het verlies van plant- en diersoorten en ook tot verlies van een aantal troeven van de natuur, zoals het capteren, stockeren en zuiveren van water én de opslag van koolstof of CO2.