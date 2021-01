Oost-Vlaamse vereniging zorgt voor vervoer naar vaccinatiecentra voor minder mobiele mensen

Er zal dus gezorgd worden voor vervoer naar de vaccinatiecentra voor iedereen die minder mobiel is, maar hoe ziet dat er financieel uit? “Over het algemeen is voor de Minder Mobielen Centrales een lidmaatschap nodig”, zegt Meuleman. “Op die manier zorgen we ervoor dat de dienst verzekerd is. Het is ook belangrijk dat de vrijwillige chauffeur een kilometervergoeding krijgt, zodat er geen onkosten zijn. Maar hoe alles zal verlopen met de diensten voor de vaccinatiecentra is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat de gemeente zelf financieel tussenkomt of dat de klant moet betalen. Daar is nog geen uitsluitsel over.”