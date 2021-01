Ophef over foto verkozen vicepresident Harris op sneakers en "te wit" bij Vogue: wie heeft de keuze gemaakt?

De discussie over het photoshoppen of bijwerken van de foto vindt Blancquaert dan weer interessanter. "Een vrij donkere vrouw lichter maken, dat gebeurt heel veel. Ik kan me voorstellen dat zwarte vrouwen daar aanstoot aan nemen", aldus de fotografe. "Zoiets moet in overleg gebeuren, vind ik. Het is zelfs een griezelige gedachte. Dat is toch met het idee dat je mooier bent als je blank bent."



Blancquaert kaart aan dat de hele discussie vooral in de VS leeft. "Ze zijn met futiliteiten bezig. Er wordt Harris verweten dat ze zo op de cover staat, terwijl er vijf mensen zijn overleden in het Capitool vorige week. Maar die foto's zijn zeker lang op voorhand genomen. Het ene heeft voor mij niets met het andere te maken."



