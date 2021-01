Ouders zorgen al sinds maart voor hun kind met een beperking: “Het moet, we hebben geen keuze”

Er blijven veel vragen over de praktische organisatie van de enorme vaccinatie-operatie én over wie er precies in aanmerking komt, na de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. Wie snel aan de beurt zal komen, zijn mensen met een beperking die permanent in een instelling verblijven. Maar wie thuis woont of mantelzorger is, komt aan bod zoals de rest van de bevolking. "Terzake"-reporter Débora Votquenne sprak met de mama van Zano en met de ouders van Anja. Sinds maart vorig jaar staan ze er helemaal alleen voor. De lockdown duurt lang en de zorg is zwaar. In de reportage hierboven doen ze hun verhaal.