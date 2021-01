Pomp geeft diesel in plaats van benzine in Herdersem: al 15 schadegevallen

Vrijdagmiddag werden de tanks bijgevuld van het tankstation en om één of andere reden is een hoeveelheid diesel in de benzinetak van het station terecht gekomen", vertelt zaakvoerder Kristof Gabriels. "Wat er is fout gelopen is nog niet zeker: ofwel een menselijke fout van onze chauffeur, ofwel een technisch storing in de tankwagen zelf."

Gevolg was dat heel wat klanten zonder het te weten diesel in plaats van benzine hebben getankt, en dat is iets waar een benzinemotor niet van houdt. Diesel is veel vetter dan benzine en vervuilt daardoor de carburator en de bougies. De motor vertraagt en valt uiteindelijk stil. "In principe valt dat vlot op te lossen", aldus Kristof Gabriels. "De tank moet worden leeggemaakt en nadat de brandstofleidingen zijn gereinigd kan de auto weer rijden."



Tot nu hebben 15 mensen met brandstofproblemen zich gemeld. De pomp in Herdersem is intussen hersteld: de benzinepomp levert weer benzine in plaats van diesel.