Productie gespecialiseerde mondmaskers op kruissnelheid bij Medimundi in Turnhout, goed voor 30 extra jobs

Medimundi is een medische spin-off van de producent van gezelschapsspelletjes Cartamundi. Germis is dan ook trots op wat ze de afgelopen maanden hebben verwezenlijkt. "We zijn gestart met een blanco blad. Op vijf à zes maanden tijd hebben we een voor ons bedrijf nieuw product ontwikkeld", zegt Germis. "Het gaat om een nieuwe technologie en een nieuwe machine, allemaal Belgisch. Het was een uitdaging, in volle coronacrisis."

Bekijk de journaalreportage over deze spin-off van het bedrijf Cartamundi (lees verder onder de beelden):