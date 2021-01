Ruiter Ludo Philippaerts gaat na meer dan vijf jaar weer wedstrijden rijden

Fit blijven en plezier hebben in het rijden, dat is de ambitie van Ludo Philippaerts. "Dat ik ambitie heb om terug die zware sportwedstrijden te rijden, dat is niet het geval", zegt hij. "Ik wil de paarden van de kinderen beter maken zodat zij daar op de wedstrijden voordeel uit halen. Maar voor mij gaat het om het plezier, er is niets meer dat moet."

Het is dit jaar een olympisch jaar, maar dat speelt niet mee, zegt hij. "Als je vijf en een half jaar niet gereden hebt, dan zal dat niet zo simpel zijn en er zijn in België heel veel gegadigden. Ik wil me gewoon amuseren en zie wel hoever ik geraak."