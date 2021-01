School in Kaster blijft dicht door coronabesmetting

Na overleg met het CLB besliste de directeur om alle kleuters vanaf maandag thuis te houden, voor 10 dagen. Directeur Geert Van Robays: "Je schrikt wel wanneer je hoort hoe ziek ze zijn. Ik hoor over 40 graden koorts. Dit is niet het verhaal van kinderen die geen last hebben van het virus."

Gisteren bleek ook een kindje uit de lagere school besmet. En daarom ging ook de lagere afdeling vanmorgen preventief dicht. Dus alle 120 kinderen en leerkrachten van de school, zijn nu thuis.

Alle leerkrachten worden vrijdag getest. De leerkrachten van de lagere school die negatief testen, gaan maandag weer lesgeven. Dus de kinderen van de lagere school worden maandag weer in de klas verwacht. Voor de rest van deze week krijgen ze thuis online les en wat opdrachten.