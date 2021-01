Slimme zorglamp van Antwerpse start-up zorgt voor hulp als alleenstaande oudere valt

Pelgrims legt uit hoe de lamp in de praktijk werkt. "Als oma valt dan vraagt de lamp of ze gevallen is. Als oma nee zegt, zwijgt de lamp, maar bij elk ander antwoord, belt de lamp automatisch naar de contactpersoon van oma. Die persoon kan dan via de telefoon vragen hoe het gaat met oma en tegelijk via de app ook zien hoe het met oma gesteld is. Omwille van privacyredenen wordt oma niet gefilmd maar voorgesteld als een stokfiguurtje op de grond.

Het grote voordeel is dat oma niet zelf bij de telefoon of een alarmknop moet geraken. We hebben geleerd dat 95% van de ouderen een telefoon of alarmknop hebben, maar de overgrote meerderheid is na een val niet dicht genoeg in de buurt."