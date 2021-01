Koningsplein Brussel wordt autoluw: rotonde verdwijnt en voetgangerszone neemt grootste deel van plein in

De bouwaanvraag voor de heraanleg van het Koningsplein werd in 2018 al eens ingediend. Dat kreeg een positief advies mits enkele voorwaarden; zo nam de auto nog te veel ruimte in op het Koningsplein en dus werd aan de bouweer Beliris gevraagd om nieuwe verbeterde plannen in te dienen. Die plannen heeft de stad Brussel nu goedgekeurd.

Het nieuwe ontwerp voorziet een voetgangerszone die tot 80 procent van het Koningsplein zal innemen. Het plein wordt geen rondpunt meer, maar wel een kruispunt met een beperkte strook voor auto's. De rijweg zal gedeeld worden door auto's en trams, waarbij de trams voorrang krijgen. En het standbeeld van Godfried van Bouillon in het midden van het Koningsplein zal een opwaardering krijgen. Voor de vergunningsaanvraag van het gewijzigde ontwerp zal Beliris opnieuw een openbaar onderzoek houden.