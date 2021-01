Steeds meer edelherten in onze Limburgse natuur

"We overleggen met landbouwers hoe ze zich kunnen beschermen tegen de schade die de edelherten kunnen aanrichten", zegt Erwin Christis van Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Er wordt ook onderzocht voor hoeveel dieren er plaats is en hoe de aantallen onder controle kunnen gehouden worden. "We bekijken ook of het edelhert een toekomst heeft in Vlaanderen", legt Christis uit. "Want voorlopig komt het alleen voor in Limburg."