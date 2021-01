Stoffen mondmaskers verboden in heel wat ziekenhuizen: "Te weinig gewassen en dus onhygiënisch"

Stoffen mondmaskers, die je kan hergebruiken na een wasbeurt, zijn niet meer toegelaten in heel wat ziekenhuizen. Dat is het geval sinds vorige week in de ziekenhuizen van de Gasthuiszusters (GZA) in Antwerpen, Wilrijk en Mortsel. Het verbod geldt ook al sinds eind vorige maand in Herentals en sinds het najaar in andere ziekenhuizen in de Kempen. Met de maatregel willen de ziekenhuizen hun personeel en andere mensen zo goed mogelijk beschermen.