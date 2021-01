Studenten verpleegkunde Lore en Lotte leren vaccineren: “We zien dat echt wel zitten”

Overal melden zich vrijwilligers om mee te helpen met het vaccineren tegen het coronavirus. Het zijn gepensioneerde verpleegkundigen, maar ook studenten verpleegkunde en hun docenten. Wie wil bijspringen in een van de vele vaccinatiecentra kan zich aanmelden via de website Help de Helpers. In een testruimte op school oefenen Lotte en Lore al hoe het er in een vaccinatiecentrum kan aan toegaan. Ze zien het helemaal zitten om ook echt te helpen bij de vaccinaties.