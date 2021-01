Studenten verrassen docente tijdens pauze online les: "Ik was helemaal van mijn melk"

Onlinelessen zijn al maanden het ‘nieuwe normaal’ in het hoger onderwijs. Tot spijt van wie het benijdt. Voor de lectoren is het niet makkelijk om op die manier de lessen boeiend te houden. Maar Mieke Traen slaagt daar wel in, volgens haar studenten. En ze bedankten haar daarvoor tijdens de les.

Toen Mieke haar onlineles even wilde pauzeren, namen haar studenten het over. Ze brachten ze een collectieve dankjewel uit. Al snel vulde het scherm zich met hartverwarmende boodschappen en enkele studenten spraken hun bijzondere waardering uit voor de inzet en de passie van hun docent. “Ik had dit totaal niet verwacht en was helemaal van mijn melk”, blikt Mieke terug. “Mijn studenten – ik noemde ze spontaan deugnieten – hebben me het mooiste compliment gegeven dat je als lector kan krijgen."