Tandartsen van Oostende bieden aan om te helpen bij coronavaccinaties: "Ze moeten maar roepen en we zijn daar"

Er zal heel veel personeel nodig zijn om te vaccineren tegen het coronavirus. Alsmaar meer mensen en organisaties bieden hun hulp aan. Bij de eerstelijnszone Oostende-Bredene willen ook de tandartsen helpen.

Tandarts Erik Delaeter uit Oostende: "Als tandartsen zijn we het uiteraard gewend om een spuit te zetten. We hebben ook ervaring met de risico's van COVID-19. We werken met patiënten die geen mondmasker kunnen dragen tijdens een consultatie. We houden altijd 30 cm afstand terwijl we onze patiënten behandelen. Die ervaring willen we ter beschikking stellen. Wij zijn heel enthousiast. Ze moeten maar roepen en wij komen helpen om die vaccins zo snel mogelijk uit te rollen, van zodra er genoeg beschikbaar zijn."