Experts in logistiek hebben vragen bij vaccinatiestrategie: "120 locaties? Efficiënter om met 40 grote centra te werken"

Volgens onderzoekers van de UAntwerpen, de UGent en de UHasselt zou het beter zijn om een 40-tal grote vaccinatiecentra in te planten in Vlaanderen. Dus geen 120, zoals nu de bedoeling is. "Hoe complexer je zo'n netwerk maakt, hoe groter de kans op fouten wordt", zegt transporteconoom Roel Gevaers in "De ochtend".