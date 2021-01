Moeder van voetbalbelofte van het jaar Charles De Ketelaere erg trots: “Maar hij is zelf veel meer met het team bezig”

Wat haar zoon nu meemaakt was een droom van hem: “Vooral een basisplaats in de A-ploeg van Club Brugge veroveren, was zijn grote ambitie. Hij speelt er al zijn hele jeugd en we wonen vlakbij het Jan Breydelstadion. Hij kreeg het vertrouwen van zijn coach en bevestigde ook. Ik weet niet of deze prijs hem echt zal stimuleren. Charles kennende is hij daar echt weinig mee bezig. Hij zal trots zijn, maar hij vindt het team veel belangrijker. Mijn zoon is gewoon zo.”

Schitteren in het jaar 2020 had één groot nadeel: “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we dit niet live konden meemaken in het stadion. Maar goed, iedereen lijdt onder de coronacrisis. Ik weet wat het is, want ik sta zelf in de zorg”, zegt de Cuyper.