Niet meer onschendbaar: deze rechtszaken hangen Donald Trump boven het hoofd als hij geen president meer is

In de laatste maanden van zijn presidentschap heeft Trump mogelijk de kiemen gezaaid voor nog een strafrechtelijk onderzoek. In zijn logica dat de presidentsverkiezingen van november 2020 hem ontstolen zijn, zette Trump de kiesautoriteiten in de staat Georgia onder druk om voldoende stemmen "te vinden" om hem alsnog tot winnaar in de staat te kunnen uitroepen. Zo'n onderzoek is er voorlopig nog niet, maar Amerikaanse media meldden de voorbije dagen dat aanklagers in de staat Georgia wel degelijk overwegen om er een te openen.

Komt het er, dan riskeert de president vrijwel zeker een veroordeling, zeggen althans enkele ervaren aanklagers. Zij vergelijken een omstreden telefoontje van de president naar een hoge ambtenaar die de verkiezingen in Georgia superviseert met "communicatie in de drugswereld of georganiseerde misdaad" en zijn ervan overtuigd dat Trump de staatswetgeving daarmee heeft overtreden. "Het barst van de dreigende ondertoon en tactieken van de lange arm", zegt de voormalige aanklager Michael J. Moore in The New York Times.