Stad Brugge wil massaal vaccineren in Boudewijnpark

In Oostende zijn er tandartsen die willen helpen vaccineren, in Kortrijk zijn het studenten verpleegkunde, de geestdrift is groot om de strijd tegen het virus eindelijk te winnen. In Brugge is na een dag locaties bekijken eindelijk gekozen voor de ijspiste van het Boudewijnpark als eerste vaccinatiecentrum. "Er is op dit moment geen ijs, de locatie heeft voor de rest niets dan voordelen voor bereikbaarheid en parkeergelegenheid en we kunnen er tien tot 12 vacinatielijnen terzelfdertijd bemannen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij maakt een rekensommetje: "Als je dan rekent aan 25 tot 30 vaccinaties per uur, dan komen al snel aan een maximum van 5.000 vaccinaties per dag, als er uiteraard voldoende vaccins zijn." Eerder nog werd sportcentrum Daverlo in Assebroek aangeduid, maar dat zakt nu in de rangorde. Daverlo wordt achter de hand gehouden, als het nodig wordt om nog op te schalen.